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Ломаченко продемонстрировал невероятную точность, исполнив серию трехочковых бросков

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Умениям Василия Ломаченко может позавидовать любая звезда НБА.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко удивил своих фанатов баскетбольными навыками.

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Боксер исполнил идеальную серию трехочковых бросков, и, при этом, находился за пределами баскетбольной площадки. Видео с Ломаченко опубликовал на своей страничке в Instagram промоутер украинца Эгис Климас.

“Когда ты можешь отправлять мячи в корзину из любого места. Браво, Василий“, - написал под публикацией Климас.

Напомним, что уже 12-го апреля в Лос-Анджелесе состоится бой Василия Ломаченко против Энтони Кроллы. Украинский чемпион считает, что его соперник приложит все силы, чтобы отобрать пояса.

Украинец уже находится в США, где проходит тренировочный лагерь. Отметим, что Ломаченко изменил систему подготовки к бою.

Стоит сказать, что недавно Василию Ломаченко исполнился 31 год.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Эгис Климас, видео, баскетбол
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