Джейкобс: Я прошел долгий путь и впереди последнее препятствие

Американский боксер планирует стать лучшим в среднем весе, одолев Сауля Альвареса.

Чемпион IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс прокомментировал свой предстоящий поединок с обладателем титулов WBC и WBA Саулем Альваресом.

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"Альварес - самый настоящий чемпион, и то, что он хочет провести бой с другим чемпионом говорит о многом. Про себя скажу, что мне ничего не давалось легко. Я прошел долгий путь, преодолев множество проблем и трудностей.

Когда я выйду на ринг в мае, то это будет моим последним препятствием на пути к тому, чтобы стать лучшим бойцом в среднем весе. Я полностью к этому готов“, - приводит слова Джекобса BoxingScene.

Напомним, поединок Альварес - Джейкобс пройдет 4-го мая в Лас-Вегасе (США) на ринге T-Mobile Arena.

Отметим, что 27-го февраля в Нью-Йорке состоялась первая дуэль взглядов Сауля и Дэниела. Во время пресс-конференции "Канело" Альварес заявил, что хочет нокаутировать своего соперника.