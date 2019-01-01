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Альварес: Стиль Джейкобса сложный, но я хочу его нокаутировать

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Сауль "Канело" Альварес заявил, что готов к трудностям, с которыми он может столкнуться в бою против Дэниела Джейкобса.
Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Boxing Scene

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал свой предстоящий поединок с американцем Дэниелом Джейкобсом.

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"Только недавно все стали говорить об этом поединке. Для меня не секрет, чем обладает Джейкобс - его возможности, его качества и его талант. Мы знаем, что у него очень сложный и тяжелый стиль, но на таком уровне этого не избежать.

Да, его манера ведения боя может доставить проблемы любому боксеру, но я хочу нокаутировать его, хотя буду готов и к 12-ти раундам. Мы будем готовы ко всему, что он будет показывать в ринге", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Напомним, бой Альварес - Джейкобс состоится 4-го мая на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что в Нью-Йорке боксеры провели первую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Канело Альварес, Дэниел Джейкобc
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