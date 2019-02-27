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Альварес и Джейкобс провели первую дуэль взглядов в Нью-Йорке

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Боксеры встретились в США, где провели пресс-конференцию.
Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Boxing Scene

В Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция обладателя титулов WBC и WBA в среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона мира по версии IBF Дэниела Джейкобса.

Боксеры впервые встретились лицом к лицу и провели первую дуэль взглядов.

Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Boxing Scene

Также Альварес и Джейкобс пообщались с журналистами и прокомментировали предстоящий бой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canelo, Jacobs - Face To Face in New York City

Публикация от BoxingScene.com (@boxingscene)

Отметим, что американец считает, что сможет победить Альвареса нокаутом и объединить пояса.

Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс
Boxing Scene

Напомним, поединок Альварес - Джейкобс состоится 4-го мая в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile Arena.

Ранее украинский боксер Сергей Деревянченко назвал своего фаворита в этом противостоянии.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Канело Альварес, Дэниел Джейкобс, дуэль взглядов, пресс-конференция
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