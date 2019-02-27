Альварес и Джейкобс провели первую дуэль взглядов в Нью-Йорке
Боксеры встретились в США, где провели пресс-конференцию.
В Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция обладателя титулов WBC и WBA в среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона мира по версии IBF Дэниела Джейкобса.
Боксеры впервые встретились лицом к лицу и провели первую дуэль взглядов.
Также Альварес и Джейкобс пообщались с журналистами и прокомментировали предстоящий бой.
Отметим, что американец считает, что сможет победить Альвареса нокаутом и объединить пояса.
Напомним, поединок Альварес - Джейкобс состоится 4-го мая в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile Arena.
Ранее украинский боксер Сергей Деревянченко назвал своего фаворита в этом противостоянии.
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