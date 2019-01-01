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Стала известна дата следующего боя Уайлдера

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Американский боксер выйдет в ринг 18 мая.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет свой следующий бой 18 мая. Об этом сообщил менеджер спортсмена Шелли Финкль.

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Отметим, что ранее на эту дату планировался реванш американца против британского боксера Тайсона Фьюри, однако теперь Уайлдер будет боксировать в этот день независимо от того, состоится ли реванш.

“С Деонтеем все хорошо. Он немного разочарован, но в целом все в порядке. Безусловно, мы надеялись, что во вторник с реваншем все будет решено

Если Фьюри до сих пор хочет боксировать, мы готовы сделать новое предложение. Если нет, то не вижу причин продолжать переговоры. Теперь мы в любом случае настроены провести бой 18 мая“, - приводит слова Финкля BoxingScene.

Ранее сообщалось, что реванш между Фьюри и Уайлдером может состояться осенью.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, WBC, супертяжелый вес, бокс
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