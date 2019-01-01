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Фьюри и Уайлдер могут провести реванш осенью - источник

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До реванша Тайсон Фьюри проведет подготовительный бой.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Именитый британец Тайсон Фьюри все же проведет поединок-реванш с Деонтеем Уайлдером, однако это состоится осенью. До этого Фьюри проведет еще один бой.

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"Промоушен сообщил WBC и команде Деонтея Уайлдера, что Тайсон Фьюри проведет в мае или июне свой следующий бой, а осенью будет готов провести реванш с Уайлдером. WBC попросил стороны прояснить ситуацию в переговорах к вечеру среды, 27 февраля, – после неожиданного подписания Фьюри контракта с Top Rank.

Также Top Rank хочет подписать контракт на несколько боев и с Деонтеем Уайлдером, в который будет включен и пункт о реванше с Фьюри“, – сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэл.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Тайсона Фьюри может стать новозеландский боксер Джозеф Паркер.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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