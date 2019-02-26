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Усик, Гвоздик и Ломаченко - лучшие боксеры своих весовых категорий по версии ESPN

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В рейтинг также попали еще три украинца.
Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик
Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик
Boxing Scene

Авторитетное издание ESPN опубликовало список лучших боксеров мира в разных весовых категориях.

В топ-10 обновленного рейтинга попали шестеро украинцев:

Тяжелый вес:

1. Александр Усик

Полутяжелый вес:

1. Александр Гвоздик

Средний вес:

8. Сергей Деревянченко

Первый полусредний вес:

10. Виктор Постол

Легкий вес:

1. Василий Ломаченко

Наилегчайший вес:

2. Артем Далакян

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик вошли в топ-3 рейтинга P4P.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко
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Источник: ESPN

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