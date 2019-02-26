Усик, Гвоздик и Ломаченко - лучшие боксеры своих весовых категорий по версии ESPN
В рейтинг также попали еще три украинца.
Авторитетное издание ESPN опубликовало список лучших боксеров мира в разных весовых категориях.
В топ-10 обновленного рейтинга попали шестеро украинцев:
Тяжелый вес:
1. Александр Усик
Полутяжелый вес:
1. Александр Гвоздик
Средний вес:
8. Сергей Деревянченко
Первый полусредний вес:
10. Виктор Постол
Легкий вес:
1. Василий Ломаченко
Наилегчайший вес:
2. Артем Далакян
Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик вошли в топ-3 рейтинга P4P.
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