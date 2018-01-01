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Следующим соперником Фьюри может стать Паркер

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Промоутер Джозефа Паркера сообщил, что в скором времени может состояться весьма интересный боксерский поединок.
Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер
Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер
Boxing Scene

Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландского боксера Джозефа Паркера, сообщил, что в скором времени может состояться бой его подопечного с известным британцем Тайсоном Фьюри.

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“Если будут хорошие условия, то Паркер выйдет в ринг против Фьюри. Кто-то скажет, что это будет неправильно для Джозефа, ведь Фьюри - весьма хитрый противник, но мы готовы к этому. Мы согласны на организацию этого боя.

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Мы считаем, что Фьюри - лучший тяжеловес в мире, но его все равно можно победить. Сразиться с ним гораздо лучше, чем с Джошуа или Уайлдером. Думаю бой Фьюри - Паркер будет весьма глобальным событием.

К тому же, у них личные счеты, ведь Паркер победил двоюродного брата Фьюри Хьюи“, - приводит слова Хиггинса BoxingScene.

Отметим, что Паркер вел переговоры с Дереком Чисорой о бое в апреле в Лондоне, однако стороны так и не пришли к согласию.

Фьюри ведет переговоры с Уайлдером по поводу реванша, однако сделка под угрозой срыва - Тайсон подписал многомиллионный контракт с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума, у которого сложные отношения с менеджером Уайлдера.

Таким образом, вполне вероятно, что все же состоится поединок Паркер - Фьюри.

Ранее сообщалось, что трансформация Тайсона Фьюри привела в восторг фанатов британца.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер, Дэвид Хиггинс
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