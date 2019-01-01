Спенс: Лопес должен сосредоточиться на Ломаченко вместо Дэвиса

Эррол Спенс считает, что Теофимо Лопес очень интересный боксер.

Американский боксер Эррол Спенс, являющийся чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе, считает, что его юному соотечественнику Теофимо Лопесу нужно приложить все усилия, чтобы провести поединок с украинцем Василием Ломаченко.

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“Мне нравится Теофимо, он интересный боксер. У него были потрясающие нокауты и, к тому же, он быстрый и сильный, а также владеет высоким уровнем IQ. Дэвис тоже хороший боксер, но могу сказать, что их поединок не произойдет в ближайшее время, я в этом уверен.

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Лопес в данный момент должен сосредоточиться на Ломаченко, а не на Дэвисе, потому что Джервонта не собирается с ним драться в ближайшее время. Он еще молод, ему всего 24 года. Чтобы достигнуть своего пика, Дэвису необходимо еще три или четыре года. Так что он не будет спешить выходить на ринг с Лопесом или Ломаченко“, - приводит слова Спенса Fightnews.

Отметим, что Теофимо Лопес свой следующий бой проведет 20-го апреля на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), однако пока неизвестно, кто будет его соперником.

Ранее сообщалось, когда Top Rank планирует организовать бой Ломаченко - Лопес.