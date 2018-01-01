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Миллер: Сказал, что Фьюри популярнее, и Джошуа превратился в эмоционального сопляка

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Джаррелл Миллер считает, что британец досрочно проиграл ему поединок.
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
Getty Images

Американский боксер Джаррелл Миллер назвал своего британского соперника Энтони Джошуа "эмоциональным сопляком" и отметил, что чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе уже проиграл ему в психологической борьбе.

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"Я был спокоен и расслаблен, а Джошуа решил, что может забрать себе все внимание на пресс-конференции. Он был сдержан, но после того, как я сказал, что Фьюри гораздо популярнее его, он превратился в эмоционального сопляка.

Меня называют "большим ребенком", но я уже давно в спорте, и я знаю, что делаю, а вот Джошуа - нет. Он все время притворяется куклой барби, а я остаюсь собой. Пусть говорит, что хочет. Энтони уже проиграл, прилетев в Нью-Йорк", - приводит слова Миллера Fightnews.

Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Getty Images

Напомним, бой Джошуа - Миллер состоится 1-го июня в Нью-Йорке (США). Для британца это будет первый профессиональный поединок в Америке.

Отметим, что боксеры провели уже две дуэли взглядов, первая из которых чуть не закончилась потасовкой.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер
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