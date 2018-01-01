Ломаченко: В Лос-Анджелесе очень страстные фанаты, они знают бокс

Украинский чемпион прокомментировал свой предстоящий поединок с Энтони Кроллой.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко считает, что его соперник Энтони Кролла потратит все силы, чтобы отобрать чемпионские пояса, а также отметил, что покажет свои лучшие качества в этом поединке.

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"Фанаты в Лос-Анджелесе очень страстные, они действительно знают бокс. В поединке с Кроллой я покажу свои лучшие качества и выдам качественный бокс.

Энтони - обязательный претендент, и я не сомневаюсь в том, что на ринге он отдаст все силы ради того, чтобы заполучить мои титулы", - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Напомним, бой Ломаченко - Кролла состоится 12-го апреля в Лос-Анджелесе (США).

Ранее Энтони Кролла заявил, что этот поединок - его шанс шокировать мир.

Отметим, что Василию Ломаченко недавно исполнился 31 год.