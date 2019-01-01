Миллер: Кличко не просто так настаивал на тестах в преддверии боя с Джошуа
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) обвинил своего будущего соперника британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) в употреблении специальных запрещенных препаратов, которые помогают ему поддерживать себя в форме.
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“Вы видели Джошуа? Невозможно набрать 9 килограмм за столь короткий промежуток времени, но он как-то это сделал. Он слишком быстро набрал нужный вес для своего дебюта на профиранге. Это возможно только с использованием стероидов. Но мне без разницы, принимает он что-то или нет, я готов к бою.
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Он круто набрал вес, когда стал чемпионом, но потерял силу и выносливость. Думаете, Владимир Кличко просто так настаивал на тестах в преддверии боя с Джошуа?
У Кличко докторская степень по спортивной медицине, так что он знал, что тут что-то не так, поэтому и настаивал на тестах каждую неделю“, - приводит слова Миллера Boxing Scene.
Отметим, что Джошуа на данный момент является обладателем титулов по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Напомним, 1-го июня в Нью-Йорке (США) состоится бой между Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером. Для британца это будет первый профессиональный поединок в Америке.
Стоит сказать, что боксеры провели уже две дуэли взглядов, первая из которых чуть не закончилась потасовкой.
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