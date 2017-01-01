Джошуа рассказал, как они с Кличко делили гонорар

Британец предложил Владимиру Кличко равное разделение гонорара за бой.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о том, как он договорился с именитым украинцем Владимиром Кличко разделить гонорар за их бой в 2017-м году.

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Отметим, что Джошуа рассказал об этом из-за слов Деонтея Уайлдера о несправедливом распределении призового фонда в их возможном поединке.

"Я также сталкивался с этим раньше, когда впервые проводил титульный бой. Мы даже не делили поровну гонорарный фонд, я согласился на то, что мне предложили, потому что очень хотел выиграть и стать чемпионом мира.

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Когда пояс был у меня, я провел несколько защит, мы договорились о бое с Владимиром Кличко. Я сказал тогда: "Я уважаю тебя и то, что ты ставишь на кон, поэтому давай разделим гонорар поровну". Как бывший чемпион он оценил ситуацию и согласился.

Мы устроили бой, а затем у меня был поединок с другим чемпионом - Джозефом Паркером. Да, там уже призовые делились в других пропорциях, но поскольку у меня было больше поясов, у меня было и больше возможностей для ведения переговоров. Поэтому мы достигли соглашения, и Паркер был счастлив", - цитирует Джошуа klitschko-brothers.com.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко после боя Getty Images

Напомним, бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа прошел 29-го апреля 2017-го года на стадионе Уэмбли (Лондон, Великобритания). Победу в поединке одержал британец техническим нокаутом в 11-м раунде. Предлагаем Вам вновь посмотреть полное видео этого боя.

Ранее следующий соперник Джошуа Джаррелл Миллер назвал бой Кличко - Джошуа лучшим в карьере британца.