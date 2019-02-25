Джошуа и Миллер провели вторую дуэль взглядов
В этот раз обошлось без конфликтов.
Обладатель титулов WBA, WBC, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вновь встретился со своим будущим соперником Джарреллом Миллером.
Встреча состоялась в Лондоне (Великобритания), во время которой боксеры ответили на вопросы журналистов.
Также боксеры провели свою вторую дуэль взглядов. В этот раз обошлось без конфликта, как было на первой дуэли взглядов.
FACE OFF 👀 @anthonyfjoshua vs @BIGBABYMILLER 🔥 #JoshuaMiller pic.twitter.com/cqHpQxo72L— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 25 February 2019
Напомним, поединок между боксерами пройдет 1 июня в Нью-Йорке (США). Энтони Джошуа впервые в карьере проведет бой за пределами Великобритании.
Полная версия правил