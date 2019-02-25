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Джошуа и Миллер провели вторую дуэль взглядов

Комментариев: 2
В этот раз обошлось без конфликтов.
Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBC, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вновь встретился со своим будущим соперником Джарреллом Миллером.

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Встреча состоялась в Лондоне (Великобритания), во время которой боксеры ответили на вопросы журналистов.

Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
Getty Images

Также боксеры провели свою вторую дуэль взглядов. В этот раз обошлось без конфликта, как было на первой дуэли взглядов.

Напомним, поединок между боксерами пройдет 1 июня в Нью-Йорке (США). Энтони Джошуа впервые в карьере проведет бой за пределами Великобритании.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер, дуэль взглядов, видео, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.02.2019, 20:22
Оценка:  0
гость
Джошуа его похоронит во втором раунде.
гость  (аноним)  25.02.2019, 20:20
Оценка:  0
гость
Милер он еврей?
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