Джошуа и Миллер провели вторую дуэль взглядов

В этот раз обошлось без конфликтов.

Обладатель титулов WBA, WBC, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вновь встретился со своим будущим соперником Джарреллом Миллером.

Энтони Джошуа Getty Images

Встреча состоялась в Лондоне (Великобритания), во время которой боксеры ответили на вопросы журналистов.

Джаррелл Миллер Getty Images

Также боксеры провели свою вторую дуэль взглядов. В этот раз обошлось без конфликта, как было на первой дуэли взглядов.

Напомним, поединок между боксерами пройдет 1 июня в Нью-Йорке (США). Энтони Джошуа впервые в карьере проведет бой за пределами Великобритании.