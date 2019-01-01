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Ковалев заявил, что готов выйти в ринг против Сауля Альвареса

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Россиянин ответил на вызов Сайля "Канело" Альвареса.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев ответил на вызов о проведении поединка, брошенный обладателем титулов WBC и WBA в среднем дивизионе Саулем Альваресом.

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Россиянин в Stories на своей страничке в Instagram опубликовал неофициальный постер этого возможного поединка, а под фотографией добавил подпись: “Я не против“.

Напомним, в недавнем реванше с Элейдером Альваресом по решению судей Сергей Ковалев одержал победу, вернув себе чемпионский пояс по версии WBO.

Отметим, что Сауль Альварес свой следующий бой проведет 4-го мая в Лас-Вегасе против чемпиона мира по версии IBF Даниэлем Джейкобсом.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес
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