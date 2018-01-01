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Дэвис стал участником конфликта с полицией

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Американский боксер напоминает о себе не только выступлениями на ринге.
Джервонта Дэвис (слева)
Джервонта Дэвис (слева)
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис может испытывать проблемы с законом после конфликта с органами правопорядка. Об этом сообщает портал TMZ Sports.

По информации источника, инцидент произошёл 17 февраля в торговом центре штата Вирджиния. Один из свидетелей заявил, что у Дэвиса завязался конфликт, и на место происшествия были вызваны полицейские. Когда прибыли органы правопорядка, Дэвис был с ними груб.

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Утверждается, что Джервонта толкнул одного из полицейских, ругаясь на него матом, в тот момент, когда друзья боксёра пытаются его удержать. В отделе полиции округа Фэрфакс заявили, что Дэвис не был арестован, однако расследование продолжается.

Отметим, что это не первый случай, когда американский боксер попадает в подобную ситуацию. В сентябре Джервонта устроил драку на улице Вашингтона.

Напомним, что накануне Джервонта Дэвис защитил свой чемпионский титул, нокаутировав мексиканца Уго Руиса.

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Теги: Джервонта Дэвис, бокс, полиция
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