Фьюри - о бое Джошуа с Миллером: Это поединок двух низкопробных бомжей

Известный британский боксер прокомментировал предстоящий поединок Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера.

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри резко выразился в отношении предстоящего поединка своего соотечественника Энтони Джошуа с американцем Джарреллом Миллером. Также Фьюри высказал свое мнение о Диллиане Уайте.

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“Этот бой с участием пары придурков проводится чисто для развлекухи. Согласитесь, это хороший бой, чтобы все похохотали. Поединок двух низкопробных бомжей, который посмотрит порядка 12 тысяч зрителей. Неплохо, ведь всем нужны деньги на банковских счетах.

Диллиан не виноват в том, что у него не будет реванша с Джошуа. Я виню в этом Эдди Хирна. Уайт за последние два года прогрессировал больше, чем остальные бойцы. Он готов выйти против любого соперника.

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Он заслужил титульный бой. Когда я расправлюсь с Уайлдером, то дам титульный шанс Уайту. Я человек слова, и я не ссыкло. А вот Джошуа никогда не сразится с Уайтом, потому что он - ссыкло“, - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, бой Джошуа - Миллер состоится 1-го июня в Нью-Йорке (США). Отметим, что на первой битве взглядов Джаррелл Миллер жестко толкнул своего противника, едва не спровоцировав потасовку.