Миллер: Лучший бой Джошуа был против Кличко

Американец считает, что британец уже не тот, что был раньше.

Американский бокcер Джаррелл Миллер считает, что обладатель титулов IBF, IBO, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа сильно изменился за последнее время в профессиональном плане.

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“Я полностью заслужил поединок против Джошуа. Я в разы круче того самого Диллиана Уайта. О чем мы говорим? Диллиану предложили бой с Энтони, но он отказался.

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Вспомните бой Джошуа с Паркером. Это уже не тот Джошуа. Он уже не настолько аграссивен, как раньше. Его лучший бой - против Кличко, который на тот момент был уже совсем немолод, два года до этого не выходил в ринг, проиграл последний бой Тайсону Фьюри“, - цитирует Миллера BoxingScene.

Напомним, бой Джошуа - Миллер состоится 1 июня в Нью-Йорке.