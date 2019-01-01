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Сондерс: Джейкобс никогда не победит Альвареса решением судей

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Британец рассказал, что нужно сделать американцу для победы.
Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобс
Getty Images

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс считает, что если Дэниел Джейкобс хочет победить Сауля Альвареса, то ему нужно сделать досрочно.

“Я рад за Джейкобса, потому что он многое пережил. Он заработает большую сумму денег. И, может быть, он сможет победить Альвареса, но он никогда не сделает этого решением судей. Для победы ему нужно вырубить Сауля и чтобы тот пролежал на полу одну-две минуты“, - приводит слова Сондерса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Альварес выразил желание провести бой в Британии.

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Теги: бокс, Билли Джо Сондерс, Сауль Альварес, Дэниел Джейкобс
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Источник: BoxingScene

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