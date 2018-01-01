Холифилд: Уайлдер - лучший в супертяжелом дивизионе

Легендарный боксер считает, что американец превосходит Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд рассказал, кого из боксеров считает лучшим в супертяжелом весе на данный момент.

“На мой взгляд, все парни в хэвивейте хороши. Если выделять одного, то, думаю, лучший - Уайлдер, несмотря на результат боя с Тайсоном Фьюри.

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У Деонтея есть шансы одолеть всех ребят в дивизионе, потому что он обладает нокаутирующей мощью и он быстрее, чем думают многие его соперники. Уайлдер прогрессирует с каждым боем.

Поэтому я на данный момент считаю его лучшим, хотя по набору навыков многие отдают предпочтение Энтони Джошуа. Но он ни с кем не дерется. Если ты ни с кем не дерешься, то уровень твоих навыков перестает иметь значение“, - приводит слова Холифилда BoxingScene.

Ранее Холифилд высказывался по поводу скоростных характеристик Александра Усика.