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Диррелл победил Йилдирима и завоевал титул WBC

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Поединок был остановлен в десятом раунде из-за глубокой раны Диррелла.
Диррелл победил Йилдирима и завоевал титул WBC

Американский боксер Энтони Диррелл стал двукратным чемпионом мира во втором среднем весе благодаря победе над Авни Йилдиримом и завоеванию вакантного титула WBC 23 февраля в США,

В близком бою Диррелл получил рассечение над левым глазом в седьмом раунде после столкновения головами. В этой же трехминутке американцу удалось потрясти оппонента, но следующий раунд взял гость. Кровь заливала глаз американца, и в 10-м раунде доктор посоветовал рефери остановить бой. Йылдырым принялся праздновать победу, но поскольку посек он Диррелла головой, то пришлось дожидаться решения судей. 

В результате подсчета судейских записок Диррелл победил с раздельным счетом 96-94, 96-94 и 92-98.

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Теги: бокс
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