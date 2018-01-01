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Крис Юбэнк-младший победил Джеймса ДиГейла, забрав пояс IBO

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Юбэнк-младший стал чемпионом мира по версии IBO в суперсреднем весе.
Крис Юбэнк-младший победил Джеймса ДиГейла, забрав пояс IBO

Британский суперсредневес Крис Юбэнк-младший (28-2, 21 КО) оказался сильнее соотечественника Джеймса Дигейла (25-3-1, 15 КО) в поединке на арене О2 в Лондоне, Великобритания.

Бой начался сумбурно. Крис работал на оттяжках и пытался "встречать" ДиГейла, который занял центр ринга. Уже во втором раунде Юбэнку удалось отправить Дигейла в нокдаун, но это не повлияло на ход боя.

Ближе к экватору поединка ДиГейл лучше подстроился под соперника и раз за разом эффективно сокращал дистанцию, успевая донести до цели несколько ударов прежде, чем войти в клинч. Юбэнк зациклился на попытках пробить правый прямой навстречу.

В 10-м раунде Дигейл пропустил мощный апперкот, однако устоял. На 11-й трехминутке Крис снова попытался апперкотом уложить соперника, но тот устоял. В заключительной трехминутке Крис снова потряс ДиГейла, после чего бой больше стал похож на уличную драку. 

Бой закончился победой Юбэнка единогласным решением судей – 114:111, 115:112 и 117:109. Таким образом британец добыл титул IBO.

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Теги: бокс
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