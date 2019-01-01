Джо Джойс досрочно победил Бермейна Стиверна

Перспективный британец нокаутировал экс-чемпиона мира по версии WBC.

Перспективный британский супертяжеловес Джо Джойс одержал победу техническим нокаутом над бывшим чемпионом мира по версии WBC Бермейном Стиверном.

С первых же секунд боя Джойс пошел вперед, Стиверн с любой позиции старался контратаковать и часто встречал опасными ударами навстречу.

В третьем раунде Джойс отправил Стиверна на канвас, но тот спокойно продолжил бой, несколькими своими ударами охладив пыл Джойса.

Развязка наступила в шестой трехминутке. На Бермейне сказался накопившийся тоннаж пропущенных ударов, и он стал совершенно пассивен. Джойс это сразу заметил и буквально закидал соперника силовыми комбинациями. На отметке 2:20 рефери принял решение остановить поединок.

Таким образом, Джо Джойс отстоял свой титул чемпиона Стран Британского Содружества и стал претендентом на бой с регулярным чемпионом Мануэлем Чарром.