Переключиться на мобильную версию

Джо Джойс досрочно победил Бермейна Стиверна

Комментариев: 0
Перспективный британец нокаутировал экс-чемпиона мира по версии WBC.
Джо Джойс досрочно победил Бермейна Стиверна

Перспективный британский супертяжеловес  Джо Джойс одержал победу техническим нокаутом над бывшим чемпионом мира по версии WBC Бермейном Стиверном.

С первых же секунд боя Джойс пошел вперед, Стиверн с любой позиции старался контратаковать и часто встречал опасными ударами навстречу.

В третьем раунде Джойс отправил Стиверна на канвас, но тот спокойно продолжил бой, несколькими своими ударами охладив пыл Джойса.

Развязка наступила в шестой трехминутке. На Бермейне сказался накопившийся тоннаж пропущенных ударов, и он стал совершенно пассивен. Джойс это сразу заметил и буквально закидал соперника силовыми комбинациями. На отметке 2:20 рефери принял решение остановить поединок.

Таким образом, Джо Джойс отстоял свой титул чемпиона Стран Британского Содружества и стал претендентом на бой с регулярным чемпионом Мануэлем Чарром.

Поделись:
Теги: бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь