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Митрофанов и Чухаджян одержали победы в Киеве

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Карен Чухаджян без проблем защитил свой чемпионский пояс.
Митрофанов и Чухаджян одержали победы в Киеве

Чемпион мира среди молодежи по версии WBC Silver украинец Карен Чухаджян (14-1, 7 КО) уверенно защитил свой пояс на боксерском шоу, которое состоялось в Киеве.

Чухаджян провел все запланированные 10 раундов против мексиканца Карлоса Родригеса (12-7-1, 5 КО) и победил единогласным решением судей – 100:90, 98:93, 99:92.

В этом же вечере бокса перспективный украинский средневес Дмитрий Митрофанов (4-0-1, 2 КО) одержал уверенную победу над панамцем Джеффри Росалесом (9-10-2, 2 КО). Митрофанов провел все шесть раундов и победил единогласным решением судей.

Отметим, что Андрей Великовский (14-2-1, 8 КО) и Арам Фаниян (14-1, 1 КО) также одержали свои победы решением судей.

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Теги: бокс
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