Переключиться на мобильную версию

Альварес выразил желание провести бой в Британии

Комментариев: 0
Мексиканец хотел бы провести поединок там, где следят за его карьерой.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес заявил, что хочет провести бой за пределами Северной Америки.

"Я всегда поддерживал идею о проведении поединков в Британии или Японии. Я люблю путешествовать по разным уголкам мира и хочу провести бой в стране, где меня знают, где следят за моей карьерой. В Британии очень много хороших боксеров и я бы хотел там подраться", - приводит слова Аьвареса Boxingnews24.

Напомним, в следующем поединке Альварес встретится с обладателем титула IBF Дэниелом Джейкобсом. 

Ранее сообщалось, что мексиканец отказался от чемпионского пояса во втором среднем весе.

Поделись:
Теги: Сауль Альварес, бокс, Дэниел Джейкобc
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь