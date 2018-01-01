Альварес выразил желание провести бой в Британии
Мексиканец хотел бы провести поединок там, где следят за его карьерой.
Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес заявил, что хочет провести бой за пределами Северной Америки.
"Я всегда поддерживал идею о проведении поединков в Британии или Японии. Я люблю путешествовать по разным уголкам мира и хочу провести бой в стране, где меня знают, где следят за моей карьерой. В Британии очень много хороших боксеров и я бы хотел там подраться", - приводит слова Аьвареса Boxingnews24.
Напомним, в следующем поединке Альварес встретится с обладателем титула IBF Дэниелом Джейкобсом.
Ранее сообщалось, что мексиканец отказался от чемпионского пояса во втором среднем весе.
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