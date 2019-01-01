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Тренер Спенса рассказал, в чем его подопечный лучше Гарсии

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Джеймс заявил, что в ринге встретятся два самых точных боксера в мире.
Эррол Спенс (слева) и Майки Гарсия (справа)
Эррол Спенс (слева) и Майки Гарсия (справа)
Getty Images

Тренер обладателя титула IBF в полусреднем весе Эррола Спенса, Деррик Джеймс, расхвалил своего подопечного накануне боя с Майки Гарсией.

"Эрролу нужно найти свой ритм. Когда он делает это, то разгадывает соперника уже в первом раунде.

В ринге встретятся два боксера, которые обладают самым высоким процентом точности в боксе на данный момент. Но Эррол, конечно же, превосходит Майки в этом показателе, поскольку выбрасывает больше ударов. Так что посмотрим, чем все закончится", - цитирует Джеймса FightHype.

Напомним, что вечер бокса Спенс – Гарсия состоится 16 марта в Арлингтоне (США).

Ранее Гарсия заявил, что видит себя победителем в бою против Спенса.

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Теги: Эррол Спенс, Майки Гарсия, бокс
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