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Джошуа: Ломаченко значительно лучше меня

Комментариев: 2
Британец похвалил украинского чемпиона.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа заявил, что украинский боксер-средневес Василий Ломаченко боксирует лучше, чем он.

"Рейтинги? Мне о них неизвестно, я просто чемпион мира в супертяжелом весе. Я много тренируюсь, работаю и выхожу в ринг.

На самом деле, я не самый талантливый боксер в мире. Вы знаете, людям нравится Ломаченко. Он значительно лучше меня. Я просто сильный и постоянно в форме. Мне удается драться с лучшими боксерами. К тому же, я провел два объединительных боя. Но он одареннее", -  цитирует Джошуа журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Напомним, 12 апреля Ломаченко проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Кроллой.

Ранее Василий прокомментировал слухи по поводу возможных поединков против Джервонты Дэвиса и Теофимо Лопеса.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.02.2019, 21:20
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гость
Вы не спортсмены.
гость  (аноним)  23.02.2019, 21:15
Оценка:  0
гость
Да вы оба мешки. хвалите друг друга вам это приятно. Вы не один сегодняшние боксёры. не стоите подмёток .боксёрам восьмидесятых и девяностых. Одним словом прошлых лет.. У Вас в голове один заработок...
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