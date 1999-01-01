Гвоздик: Анатолий Ломаченко помогает мне в тренировочном лагере

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о своих взаимоотношениях с Василием и Анатолием Ломаченко.

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“Вася мой хороший друг, мы вместе выступали еще в любителях. Я познакомился с ним в 2004-м году. Сейчас он тренируется в Окснарде, в одном и том же спортзале, и я постоянно присоединяюсь к нему, чтобы тренироваться вместе.

Когда я был в любителях, то Анатолий Николаевич тренировал меня, хотя не был моим официальным тренером. Он всегда мне помогал, да и сейчас помогает мне в лагере.

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Здорово, что сейчас Ломаченко здесь, рядом. Это хорошие воспоминания - как мы вместе тренировались, готовились к Олимпийским играм и чемпионатам мира. Теперь как будто все вернулось и мы снова все вместе. Это очень увлекательно“, - приводит слова Гвоздика BoxNation.

Напомним, уже 30-го марта Александр Гвоздик проведет свою первую защиту титула в бою против француза Дуду Нгумбу. По словам украина, его соперник может надрать зад, если не подготовиться к противостоянию с ним.