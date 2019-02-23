Переключиться на мобильную версию

Украинец Неудачин одержал вторую победу на профиринге

Комментариев: 1
Украинский боксер победил своего соперника единогласным решением судей.
Тарас Неудачин
Тарас Неудачин

Украинский боксер Тарас Неудачин, выступающий в супертяжелом весе, одержал свою вторую победу на профессиональном ринге в бою против конголезца Дидье Ньвембве (0-7-1, 0 КО).

Неудачин не смог отправить соперника в нокаут, однако хорошо провел бой, выиграв все раунды на карточках всех трех судей. В итоге украинец выиграл бой единогласным решением судей со счетом 40:36.

Вашему вниманию видео последнего раунда боя:

Напомним, Тарас Неудачин дебютировал на профиринге в конце января, отправив своего соперника в нокаут.

Поделись:
Теги: бокс, Тарас Неудачин, видео, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  23.02.2019, 09:31
Оценка:  0
гость
7 поражений 0 выгранных боев противник так себе в кавычках и не смог удосрочить ну очередной безисвестный если не исправиться ( удачи ему но жизнь жестока
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь