Украинец Неудачин одержал вторую победу на профиринге

Украинский боксер победил своего соперника единогласным решением судей.

Украинский боксер Тарас Неудачин, выступающий в супертяжелом весе, одержал свою вторую победу на профессиональном ринге в бою против конголезца Дидье Ньвембве (0-7-1, 0 КО).

Неудачин не смог отправить соперника в нокаут, однако хорошо провел бой, выиграв все раунды на карточках всех трех судей. В итоге украинец выиграл бой единогласным решением судей со счетом 40:36.

Вашему вниманию видео последнего раунда боя:

Напомним, Тарас Неудачин дебютировал на профиринге в конце января, отправив своего соперника в нокаут.