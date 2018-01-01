WBA объявила о введении нового чемпионского пояса

Организация приняла решение создать четвертый чемпионский пояс.

Всемирная боксерская организация (WBA) во время пресс-конференции в Лондоне объявила о введении нового чемпионского пояса.

Как сообщает klitschko-brothers.com, новый “золотой“ пояс будет стоять на кону в поединке в супертяжелом весе между британцем Джо Джойсом (7-0, 7 КО) и канадцем Бермейном Стиверном (25-3-1, 21 КО).

Стоит отметить, что у WBA есть уже три чемпионских пояса - “суперчемпионом“ в хэвивейте является британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), пояс “регулярного“ чемпиона в данный момент принадлежит немецкому боксеру Мануэлю Чарре (31-4, 17 КО), а “временным“ чемпионом является американец Тревор Брайан (20-0, 14 КО).

Ранее сообщалось, когда украинец Александр Усик может провести бой с британцем Энтони Джошуа.