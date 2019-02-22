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Ломаченко: Люблю драться с теми, кто много болтает

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Украинский боксер отметил, что не против встретиться с Джервонтой Дэвисом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал слухи по поводу возможных поединков против Джервонты Дэвиса и Теофимо Лопеса.

“Мне было бы интересно драться с Джервонтой. Люблю драться против тех, кто много болтает. Дэвис - хороший боксер, но бой возможен только в том случае, если его смогут организовать.

Лопес? Он молодой и амбициозный боксер. В США таких любят. Он пытается повторить то, что делал Конор Макгрегор. Но Тео нужно помнить, что происходит с Макгрегором во время боев, особенно с топ-соперниками“, - сказал Ломаченко.

Напомним, следующий бой Василия Ломаченко состоится 12 апреля против Энтони Кроллы.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис
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Источник: BoxingScene

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