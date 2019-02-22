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Кролла: Бой с Ломаченко - мой шанс шокировать мир

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Британский боксер отметил, что непобедимых не существует.
Энтони Кролла
Энтони Кролла
Getty Images

Британский боксер Энтони Кролла поделился своими ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

“Поединок с Ломаченко - это мой шанс шокировать мир. Это шанс на то, что меня запомнят британские фаны, шанс войти в историю. Это уже дает мне огромную мотивацию. Но еще больше добавляет мне огня то, что я являюсь огромным андердогом.

В соцсетях есть очень много интернет - “воинов“, куча троллей. Задевают ли их слова меня? Нет. Я с нетерпением жду возможности доказать, что они неправы. Непобедимых не существует“, - сказал британец в интервью BBC.

Напомним, бой Василий Ломаченко - Энтони Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла
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Источник: BBC

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.02.2019, 13:54
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гость
чем? мощным плотным отсосом в ринге?
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