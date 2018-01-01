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Малиновский: После боя в Киеве 20-го апреля я могу стать обязательным претендентом на титул

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Украинец начинает готовиться к следующему поединку.
Олег Малиновский
Олег Малиновский
ringside24.com

Украинский боксер в полулегком весе Олег Малиновский восстановился после травмы и начинает готовиться к следующему бою.

После этого поединка украинец рассчитывает получить статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBO, который сейчас принадлежит мексиканцу Оскару Вальдесу.

“Приступил к тренировочному процессу, полностью восстановился. Со дня на день начнется подготовка к бою, который пройдет 20 апреля в Киеве. Соперник неизвестен, но совсем скоро будет объявлен. Бой должен быть титульным.

Я поднялся на первое место рейтинга. Надеюсь, что смогу стать обязательным претендентом на титул и командам удастся договориться о бое в этом году.

Сейчас мы готовимся к 20 апреля. Вальдес провел недавно добровольную защиту. Сейчас он отдохнет,и я думаю, что следующий бой будет ближе к осени.

Поэтому, у меня есть время провести бой, отдохнуть, и, если промоутерам удастся договориться, то провести подготовку к бою с Вальдесом. Бой 20 апреля может дать мне возможность стать обязательным претендентом и, как следствие, провести бой за звание чемпиона мира“, – сказал Малиновский журналистам.

Напомним, что 20 апреля в Киеве состоится вечер бокса с участием Олега Малиновского и Дениса Беринчика. Соперники украинцев еще не известны.

Ранее бой с участием Олега Малиновского был отменен из-за травмы ребер, полученной украинским полулегковесом.

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Теги: Олег Малиновский, Оскар Вальдес, полулегкий вес, бокс
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