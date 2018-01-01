Малиновский: После боя в Киеве 20-го апреля я могу стать обязательным претендентом на титул
Украинский боксер в полулегком весе Олег Малиновский восстановился после травмы и начинает готовиться к следующему бою.
После этого поединка украинец рассчитывает получить статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBO, который сейчас принадлежит мексиканцу Оскару Вальдесу.
“Приступил к тренировочному процессу, полностью восстановился. Со дня на день начнется подготовка к бою, который пройдет 20 апреля в Киеве. Соперник неизвестен, но совсем скоро будет объявлен. Бой должен быть титульным.
Я поднялся на первое место рейтинга. Надеюсь, что смогу стать обязательным претендентом на титул и командам удастся договориться о бое в этом году.
Сейчас мы готовимся к 20 апреля. Вальдес провел недавно добровольную защиту. Сейчас он отдохнет,и я думаю, что следующий бой будет ближе к осени.
Поэтому, у меня есть время провести бой, отдохнуть, и, если промоутерам удастся договориться, то провести подготовку к бою с Вальдесом. Бой 20 апреля может дать мне возможность стать обязательным претендентом и, как следствие, провести бой за звание чемпиона мира“, – сказал Малиновский журналистам.
Напомним, что 20 апреля в Киеве состоится вечер бокса с участием Олега Малиновского и Дениса Беринчика. Соперники украинцев еще не известны.
Ранее бой с участием Олега Малиновского был отменен из-за травмы ребер, полученной украинским полулегковесом.
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