Джошуа предлагал Уайту пять миллионов фунтов

Тем не менее, Диллиан Уайт отверг предложение своего соотечественника.

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился информацией о том, на каких условиях мог состояться его бой против британского боксера Диллиана Уайта.

Читай также: Хирн рассказал, когда может состояться бой Усик - Джошуа

Джошуа готов был предоставить своему соотечественнику гонорар в размере пяти миллионов фунтов, однако Уайт ответил на это предложение отказом.

“Если ты называешь себя королем хэвивейта, то приди и дай мне бой. Докажи, что значат твои слова на деле. Как претенденту, я готов был дать ему в два раза больше, чем остальным боксерам.

Он мог бы бороться за чемпионские титулы перед огромной аудиторией. Я предложил Уайту пять миллионов фунтов стерлингов, но он не согласился“, - цитирует Джошуа TalkSport.

Напомним, что действующий чемпион мира проведет свой следующий бой против Джаррелла Миллера 1-го июня в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что британец получит за этот поединок рекордный для себя гонорар.