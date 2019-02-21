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Джошуа: Одной только техники Усику в хэвивейте будет недостаточно

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Британец не готов спрогнозировать, сможет ли Александр добиться успехов в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о потенциальном переходе в хэвивейт абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

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“Давайте пока не торопиться с прогнозами по поводу того, как Усик дебютирует в хэвивейте. Сначала ему придется понять, каково это - выдерживать удары от боксеров весом 108-114 кг. В супертяжелом весе недостаточно полагаться лишь на хорошую технику.

В хэвивейте очень многое зависит от воли к победе. От того, на что ты готов пойти ради победы. Я знаю, что уровень мастерства Усика высокий, он неоднократно это доказывал. А переход в хэвивейт даст ответ на вопрос о его характере“, - приводит слова британского спортсмена Sky Sports.

Отметим, что накануне промоутер Джошуа Эдди Хирн дал понять, когда его подопечный может сразиться с Усиком.

Ранее стало известно, что с большой долей вероятности украинец проведет бой против российского боксера Александра Поветкина.

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Теги: Александр Усик, Энтони Джошуа, чемпион мира, супертяжелый вес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  21.02.2019, 16:03
Оценка:  +3
русский
Поживем-увидим. Как карта ляжет, так и будет. Вон наш Поветкин вышел два раза против чемпионов мира, и два раза получил не хило пиздюлей. Одно радует, успел хоть громко перднуть, завонял бля и Москву и Лондон, вонь потом долго проветривали. Гы, гы, гы.
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