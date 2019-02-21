Хирн рассказал, когда может состояться бой Усик - Джошуа

Украинцу необходимо провести пару поединков до того, как встречаться с именитым британцем.

Известный промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы британского чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA в суперяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, когда может состоятся поединок его подопечного с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

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“Здесь все просто. Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе. Например, в мае против Поветкина. После этого он должен будет провести еще один бой, а потом WBO сделает его обязательным претендентом на титул Джошуа. Думаю, они сразятся весной 2020 года“, - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ждет ответ от Александра Поветкина о проведении боя.

Напомним, следующий бой украинца запланирован на 18-е мая.