Ломаченко планирует провести бой с Комми летом

После боя с Энтони Кроллой украинец сразится с боксером из Ганы.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко собирается провести бой с ганцем Ричардом Комми после поединка с Энтони Кроллой.

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Изначально украинец должен был встретиться с Комми до поединка с Кроллой, однако африканский боксер получил травму и бой будет отложен до лета.

“Сейчас мы работаем над организацией боя Ломаченко с Кроллой, который состоится 12-го апреля. А затем, надеюсь, Ломаченко выйдет в ринг с Комми. Думаю, это произойдет ближе к концу лета“, - сказал глава промоутерской компании Top Rank Карл Маретти в интервью BoxingScene.

Напомним, что чемпионский бой Василия Ломаченко с Энтони Кроллой состоится 12 апреля. Британец является обязательным претендентом на титулы украинского боксера.