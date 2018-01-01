Миллер: Вы увидите, как Джошуа развалится на части

Американец уверен, что нокаутирует британца.

Американский боксер Джаррелл Миллер обещает дать бой чемпиону в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа.

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“Можете ждать нокаута в моем исполнении. Я не знаю, сколько ударов может выдержать Джошуа, но я обещаю вам, что этот парень расколется как яйцо.

Я доставлю Джошуа много проблем, вы определенно можете на это рассчитывать. Энтони знает, что его ждет 1 июня, я тоже. У меня есть большие сомнения в крепости челюсти этого парня. Я гарантирую вам, что вы 100% увидите, как Энтони развалится на части.

Это боксерский бизнес, это игра причиняет боль, так что тут нет ничего хорошего. Речь идет о тяжелой работе и полной самоотдаче для достижения победы. Правда вылезет наружу. Как только контракт подписан, все маски сняты.

Я знаю, что Джошуа не готов к моим габаритам. Он ведет себя так по вполне объяснимым причинам. Бокс - это жесткий вид спорта и лишние скромности здесь ни к чему. Каждый из нас должен проделать огромную работу и отдать все силы на ринге, чтобы выиграть этот бой“, - заявил Миллер на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Миллер толкнул Джошуа во время битвы взглядов.

Поединок Джошуа - Миллер состоится 1 июня в Нью-Йорке.