Переключиться на мобильную версию

Джошуа: Я собираюсь вырубить Миллера

Комментариев: 0
Британский боксер отметил, что он не играет роль гангстера.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа на пресс-конференции в Нью-Йорке поделился своим мнением по поводу будущего боя против Джаррелла Миллера.

“Для парня, который весит 300 фунтов, он бьет, как сказочная фея. 1 июня будет шоу. Приходите и увидите это своими глазами. Я не играю роль гангстера. Я действительно нокаутирую людей. Только посмотрите на его маленькие ручки. Это первый раз, когда Миллер продаст шоу, но все это благодаря мне. Конечно, он целыми днями думает обо мне и смотрит мои бои, но этого недостаточно. Фьюри отправил его в нокдаун семь раз, он самый мягкий панчер в нашем дивизионе.

Я собираюсь вырубить этого парня, черт возьми. Он злоупотребляет наркотиками. И вообще Миллер пришел в наш спорт из кикбокинга. Я намерен нокаутировать его. Джаррелл, а где твоя мама? Этим я даю тебе возможность оплатить ей квартиру. Она придет сюда и будет смотреть настоящий чемпионский бой.

Джаррелл Миллер - это маленькая сучка. Я собираюсь заткнуть ему рот своими кулаками“, - заявил Джошуа.

Ранее сообщалось, что Миллер толкнул Джошуа во время битвы взглядов.

Поединок Джошуа - Миллер состоится 1 июня в Нью-Йорке.

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джарелл Миллер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: BoxingScene

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь