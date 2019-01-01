Джошуа: Я собираюсь вырубить Миллера

Британский боксер отметил, что он не играет роль гангстера.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа на пресс-конференции в Нью-Йорке поделился своим мнением по поводу будущего боя против Джаррелла Миллера.

“Для парня, который весит 300 фунтов, он бьет, как сказочная фея. 1 июня будет шоу. Приходите и увидите это своими глазами. Я не играю роль гангстера. Я действительно нокаутирую людей. Только посмотрите на его маленькие ручки. Это первый раз, когда Миллер продаст шоу, но все это благодаря мне. Конечно, он целыми днями думает обо мне и смотрит мои бои, но этого недостаточно. Фьюри отправил его в нокдаун семь раз, он самый мягкий панчер в нашем дивизионе.

Я собираюсь вырубить этого парня, черт возьми. Он злоупотребляет наркотиками. И вообще Миллер пришел в наш спорт из кикбокинга. Я намерен нокаутировать его. Джаррелл, а где твоя мама? Этим я даю тебе возможность оплатить ей квартиру. Она придет сюда и будет смотреть настоящий чемпионский бой.

Джаррелл Миллер - это маленькая сучка. Я собираюсь заткнуть ему рот своими кулаками“, - заявил Джошуа.

Ранее сообщалось, что Миллер толкнул Джошуа во время битвы взглядов.

Поединок Джошуа - Миллер состоится 1 июня в Нью-Йорке.