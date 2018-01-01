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Миллер толкнул Джошуа во время битвы взглядов

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В потасовку была вынуждена вмешаться охрана.

Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Boxing Scene

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная титульному поединку в супертяжелом весе между чемпионом мира Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером.

В ходе мероприятия американец попытался спровоцировать потасовку. Когда Энтони Джошуа приблизился вплотную к оппоненту, чтобы провести битву взглядов, Миллер оттолкнул его.

Британский боксер отлетел на достаточно большую дистанцию, после чего перед бойцами стала охрана.

Напомним, поединок Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером состоится 1 июня в Нью-Йорке.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джарелл Миллер
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