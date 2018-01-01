Миллер толкнул Джошуа во время битвы взглядов
В потасовку была вынуждена вмешаться охрана.
В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная титульному поединку в супертяжелом весе между чемпионом мира Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером.
В ходе мероприятия американец попытался спровоцировать потасовку. Когда Энтони Джошуа приблизился вплотную к оппоненту, чтобы провести битву взглядов, Миллер оттолкнул его.
Британский боксер отлетел на достаточно большую дистанцию, после чего перед бойцами стала охрана.
Напомним, поединок Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером состоится 1 июня в Нью-Йорке.
Полная версия правил