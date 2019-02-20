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Официально: 12 апреля Ломаченко встретится с Кроллой

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Cторонам удалось договориться без проведения торгов.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в следующем бою встретиться с обязательным претендентом по линии WBA Энтони Кроллой.

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Сторонам удалось договориться о поединке без торгов - промоутер Кроллы Эдди Хирн согласился на условия боя, предложенные Бобом Арумом.

Поединок состоится 12 апреля в Стейплс центре (Staples Center) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Трансляция вечера бокса будет в прямом эфире на ESPN+.

“Ломаченко выполнит свое обязательство перед WBA, сразившись с Энтони Кроллой в следующем бою“, - заявил вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Напомним, изначально у Василия Ломаченко планировался бой на апрель с Ричардом Комми, однако ганский боксер получил травму руки.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Gagarinn    20.02.2019, 09:58
Оценка:  0
Gagarinn
Жалко нет лапотных претендентов.
Люблю когда Вася лапотников мудохает, еще со времен Отаманов.
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