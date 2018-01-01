Промоутер Фьюри: Для Джошуа бой с Миллером станет легкой прогулкой

Фрэнк Уоррен не сомневается в победе британского боксера.

Промоутер экс-чемпиона мира по версии в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером.

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“Я уверен, что этот бой станет для Джошуа чем-то вроде легкой прогулки. Не совсем понимаю, почему команда британца приняла решение идти по столь легкому пути.

Почему я так думаю? Мой подопечный Тайсон Фьюри имел опыт в спарринге с Миллером и рассказывал, что Джаррелл был отправлен им в нокдаун 7 раз за один спарринг. Думаю, этого достаточно для подобных выводов“, - цитирует Уоррена BoxingScene.

Напомним, поединок между британцем Энтони Джошуа и американцем Джаррелом Миллером состоится 1-го июня в Нью-Йорке.

Ранее промоутер британского боксера Эдди Хирн назвал предстоящий бой опасной затеей для своего подопечного.