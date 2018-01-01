Уайлдер: У Джошуа нет достойных соперников

Американский боксер заявил, что не доверяет британцу и его промоутеру.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что согласится на поединок против обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа только при распределении гонорара 50 на 50.

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“Команде Джошуа некуда деваться, им не с кем драться. Если мы возобновим переговоры, то я собираюсь настаивать на разделении доходов по схеме 50 на 50. Эти ребята не хотят драться, но теперь у Энтони нет достойных соперников. С кем он собирается драться? Два самых больших боксера в супертяжелом весе - это я и Тайсон Фьюри.

Он не может встретиться с Тайсоном, потому что сейчас выступает на DAZN. Я не доверяю ни Джошуа, ни Эдди Хирну. Я больше не собираюсь идти на уступки“, - цитирует американца boxingnews24.com.

Ранее сообщалось, что о реванше между Фьюри и Уайлдером может быть объявлено в ближайшее время.