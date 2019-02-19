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Красюк - о следующем сопернике Усика: Мы ждем ответа от Поветкина

Комментариев: 2
Александр Красюк утверждает, что они уже сделали предложение Александру Поветкину.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, подтвердил, что они ведут переговоры с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.

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“Все предельно просто. Мы сделали предложение Поветкину, теперь ждем его реакции. Мы должны получить ответ сегодня-завтра. Гонорар три миллиона? Не понимаю, откуда взялись такие цифры.

Не знаю, что смущает Поветкина. Он же не юный боксер, который только начал боксировать, а опытный спортсмен. Все, что ему нужно сейчас – провести пару крупных боев. Он знает уровень Усика, знает риски.

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Будет ли интересен бой украинца и россиянина в Америке? Конечно, спрос будет. В Чикаго – одна из самых больших украинских диаспор – там сотни тысяч живет.  Мы забываем, что Усик - боец года по версии семи организаций.

Это не просто поединок – это потрясающий бой. В супертяжелом весе – суперсобытие“, - приводит слова Красюка издание Сегодня.

Накануне вероятность организации боя также подтвердил промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

Напомним, следующий поединок Александра Усика запланирован на 18-е мая.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Александр Поветкин
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Источник: segodnya.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.02.2019, 10:47
Оценка:  0
гость
Может произойти то что произошло с Пересом или Такамом..
Boxerogos    19.02.2019, 10:27
Оценка:  +1
Boxerogos
У Поветкина удар посильнее будет чем у Усика.Но Усик вне конкуренции по технике.Это будет интересный бой.
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