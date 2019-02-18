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Миллер: После того, как я нокаутирую Джошуа, вы увидите мою широкую улыбку

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Американец рассказал, сколько раундов ему потребуется для нокаута.
Джарелл Миллер
Джарелл Миллер
Getty Images

Американский боксер Джарелл Миллер поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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“Мы долго договаривались о поединке, но теперь все хорошо. Я уже представляю, как избиваю его в ринге. Я не тот человек, который о чем-то мечтает. Я просто хочу выйти и сделать свою работу.

А вот после того, как я нокаутирую этого парня, вы увидите мою широкую улыбку. Мне нужно шесть или семь раундов, чтобы нокаутировать Джошуа“, - цитирует Миллера BoxingTalk.

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой между Джошуа и Миллером состоится 1 июня в США.

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Теги: бокс, Джарелл Миллер, Энтони Джошуа
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Источник: Boxingtalk.com

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Комментариев (1)
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SoulKeeper    18.02.2019, 23:47
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SoulKeeper
Все увидят твою широкую задницу выпавшую за канаты.
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