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Комми: Я смогу победить Ломаченко в шикарном стиле

Комментариев: 2
Ганец отметил, что украинец еще не встречался с таким боксером, как он.
Ричард Комми
Ричард Комми
Boxing Scene

Обладатель пояса IBF в легком весе Ричард Комми прокомментировал информацию о возможном проведении своего следующего боя против чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко.

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“Ломаченко - очень хороший боксер, и нас всех ожидает большой поединок, если мы с ним встретимся. Но он еще не сталкивался с таким боксером, как я. Я верю, что смогу победить его в шикарном стиле“, - цитирует Комми BoxingScene.

Отметим, что пока точно не известно, кто будет следующим соперником украинца. Изначально у него планировался бой на апрель с Ричардом Комми, однако этот бой вряд ли состоится из-за травмы руки ганского боксера.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Ричард Комми
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.02.2019, 21:11
Оценка:  0
гость
уххх какой колумбийский комми )))
гость  (аноним)  18.02.2019, 20:29
Оценка:  0
гость
На фото не Комми, а Альварес !!
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