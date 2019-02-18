Комми: Я смогу победить Ломаченко в шикарном стиле

Ганец отметил, что украинец еще не встречался с таким боксером, как он.

Обладатель пояса IBF в легком весе Ричард Комми прокомментировал информацию о возможном проведении своего следующего боя против чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко.

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“Ломаченко - очень хороший боксер, и нас всех ожидает большой поединок, если мы с ним встретимся. Но он еще не сталкивался с таким боксером, как я. Я верю, что смогу победить его в шикарном стиле“, - цитирует Комми BoxingScene.

Отметим, что пока точно не известно, кто будет следующим соперником украинца. Изначально у него планировался бой на апрель с Ричардом Комми, однако этот бой вряд ли состоится из-за травмы руки ганского боксера.