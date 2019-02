Стало известно имя следующего соперника Сондерса

Британский боксер Билли Джо Сондерс проведет поединок за титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBO с немцем Шефатом Исуфи, сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоится 13 апреля на 12-тысячной SSE Arena в Лондоне.

На данный момент Исуфи удерживает интер-континентальный титул WBO и занимает 1-ю строчку рейтинга организации во втором среднем весе.

🚨 SAUNDERS SET FOR SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD TITLE SHOT🚨 @bjsaunders_ will step up to 168lbs and take on #1 ranked challenger Shefat Isufi for the vacant WBO World Super Middleweight Title on April 13th at the @ssearena, Wembley live on @btsport 👑 📺 #Redemption pic.twitter.com/eaAffQf40j