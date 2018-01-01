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Фьюри подписал многомиллионный контракт с компанией Top Rank

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Теперь реванш британца с Деонтеем Уайлдером куда менее вероятен.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подписал контракт с компанией Top Rank, главой которой является известный промоутер Боб Арум.

Как сообщает BBC, сумма сделки Фьюри с Top Rank и телеканалом ESPN составила 80 миллионов фунтов (около 103 млн долларов США).

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Согласно заключенному контракту, Фьюри должен проводить как минимум два боя в год на территории Соединенных Штатов.

Таким образом, ожидаемый реванш между британцем и Деонтеем Уайлдером теперь находится под угрозой срыва. Причиной этого являются крайне напряженные отношения между главой Top Rank Бобом Арумом и менеджером Уайлдера Элом Хэймоном.

Ранее сообщалось, что о реванше между Фьюри и Уайлдером может быть объявлено в ближайшее время.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Боб Арум, Top Rank, бокс
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