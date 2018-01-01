Миллер: Многие не знают, кто такой Джошуа

Американец не считает Джошуа сложным соперником.

Американский боксер Джаррелл Миллер, которому предстоит сразиться с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, поделился мнением о своем сопернике.

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“Джошуа, конечно, очень знаменит в Британии. Он популярен, но его нельзя назвать “лицом бокса“. Многие в Америке не знают, кто он такой. Говоря о лице бокса, следует говорить о Мейвезере или Мэнни Пакьяо.

В супертяжелом весе есть также более серьезные имена - Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Я уверен в своей победе над Джошуа. У него нет ничего такого, что он делает очень хорошо, кроме того, что он хорошо выглядит. Джошуа - идеальная кукла Барби“, - приводит слова американца издание EsNews.

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой между Джошуа и Миллером состоится 1 июня в США. Стало известно, что за этот бой британский боксер получит рекордный гонорар.