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Промоутер Поветкина подтвердил возможность организации боя с Усиком

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Уже в мае фанаты бокса, возможно, увидят противостояние Александра Усика с Александром Поветкиным.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Андрей Рябинский, промоутер российского боксера в супертяжелом весе Александра Поветкина, подтвердил слова Хирна о том, что в скором времени может состояться бой россиянина с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

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"Пока я могу лишь сообщить, что этот бой возможен, но я не могу утверждать, что все решено. Это проект, и мы рассматриваем возможность организации этого боя. У нас на примете несколько вариантов, в том числе и бой с Усиком", - приводит слова Рябинского BoxingScene.

Отметим, что следующий бой Александра Усика планируется провести 18-го мая в США.

Ранее экс-чемпион мира по версии WBA в легком весе Амир Хан заявил, что украинец не справится в хэвивейте.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Поветкин, Андрей Рябинский
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  18.02.2019, 10:42
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ВоблаВологда
Украинский чемпион будет гонять по рингу маскаля-идолопоклонника, а потом грубо нокаутирует путинца)))).
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