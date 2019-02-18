Промоутер Поветкина подтвердил возможность организации боя с Усиком
Андрей Рябинский, промоутер российского боксера в супертяжелом весе Александра Поветкина, подтвердил слова Хирна о том, что в скором времени может состояться бой россиянина с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.
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"Пока я могу лишь сообщить, что этот бой возможен, но я не могу утверждать, что все решено. Это проект, и мы рассматриваем возможность организации этого боя. У нас на примете несколько вариантов, в том числе и бой с Усиком", - приводит слова Рябинского BoxingScene.
Отметим, что следующий бой Александра Усика планируется провести 18-го мая в США.
Ранее экс-чемпион мира по версии WBA в легком весе Амир Хан заявил, что украинец не справится в хэвивейте.
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